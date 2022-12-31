Зеленский отметил наградами еще около сотни защитников Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №903/2022 президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Зеленский постановил наградить:

Напомним, в октябре по случаю Дня защитников и защитниц Украины президент отметил наградами около 500 наших воинов.

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