Зеленский отметил наградами еще около сотни защитников Украины
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Владимир Зеленский 30 декабря отметил государственными наградами 95 украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №903/2022 президента.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Зеленский постановил наградить:
- четырех воинов орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени, пятерых - орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени;
- орденом "За мужество" ІІ степени пятерых бойцов, "За мужество" ІІІ степени - 17, орденом Даниила Галицкого - двух;
- медалью "За военную службу Украине" награждены 32 защитника, "За безупречную службу" ІІІ степени - четверо, "Защитнику Отечества" - 26.
Напомним, в октябре по случаю Дня защитников и защитниц Украины президент отметил наградами около 500 наших воинов.
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