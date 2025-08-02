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Зеленський відзначив далекобійні операції СБУ в Росії: "це дуже відчутно"

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки України продовжує далекобійні операції на території Росії, які завдають ворогу відчутних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що сьогодні, 2 серпня, він заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.

"Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається. І кожна з них відчутна для ворога, і наші операції будуть продовжуватись", - зауважив президент.

Він наголосив, що Росія затягує війну, а отже, буде отримувати справедливі відповіді.

"Були на тижні й відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює наш захист. Викритий достатньо серйозний російський агент у Повітряних силах, також експосадовець Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для нашої армії", - відмітив він.

Як пояснив Зеленський, усі органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати державу та українців.

"Усі мають давати результати для України. Для нас з вами. Для стійкості нашої України. Для справедливості в Україні. Для захисту України. І захисту всіх нас, нашого народу", - підсумував президент.

Нічний удар по Росії

Нагадаємо, що в ніч на 2 серпня у низці регіонів Росії лунали вибухи. Гучно було зокрема в:

  • Липецьку,
  • Рязані,
  • Пензі,
  • Самарській області.

Вдень Генштаб ЗСУ підтвердив влучання в Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи, базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.

Українські військові зазначили, що це була відповідь на терористичні обстріли українських міст.

Тим часом в Службі безпеки України зауважили, що першою ціллю далекобійних дронів цієї ночі став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї.

За їх словами, там було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну.

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