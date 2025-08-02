Зеленский отметил дальнобойные операции СБУ в России: "это очень ощутимо"

Служба безопасности Украины продолжает дальнобойные операции на территории России, которые наносят врагу ощутимые удары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал, что сегодня, 2 августа, он заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
"Я хочу поблагодарить за наши специальные дальнобойные операции на территории России. Это очень чувствуется. И каждая из них ощутима для врага, и наши операции будут продолжаться", - отметил президент.
Он подчеркнул, что Россия затягивает войну, а значит, будет получать справедливые ответы.
"Были на неделе и соответствующие реализации Службы безопасности Украины против тех, кто ослабляет нашу защиту. Разоблачен достаточно серьезный российский агент в Воздушных силах, также экс-чиновник Министерства обороны Украины, который пытался зарабатывать на закупках продуктов для нашей армии", - отметил он.
Как пояснил Зеленский, все органы правопорядка и каждый, кто на своей должности должен защищать государство и украинцев.
"Все должны давать результаты для Украины. Для нас с вами. Для устойчивости нашей Украины. Для справедливости в Украине. Для защиты Украины. И защиты всех нас, нашего народа", - подытожил президент.
Напомним, что в ночь на 2 августа в ряде регионов России раздавались взрывы. Громко было в частности в:
Днем Генштаб ВСУ подтвердил попадание в Рязанский и Новокуйбешивский нефтеперерабатывающие заводы, базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.
Украинские военные отметили, что это был ответ на террористические обстрелы украинских городов.
Между тем в Службе безопасности Украины отметили, что первой целью дальнобойных дронов этой ночью стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае.
По их словам, там были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину.