Зеленский отметил дальнобойные операции СБУ в России: "это очень ощутимо"

Зеленский рассказал, что сегодня, 2 августа, он заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Я хочу поблагодарить за наши специальные дальнобойные операции на территории России. Это очень чувствуется. И каждая из них ощутима для врага, и наши операции будут продолжаться", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия затягивает войну, а значит, будет получать справедливые ответы.

"Были на неделе и соответствующие реализации Службы безопасности Украины против тех, кто ослабляет нашу защиту. Разоблачен достаточно серьезный российский агент в Воздушных силах, также экс-чиновник Министерства обороны Украины, который пытался зарабатывать на закупках продуктов для нашей армии", - отметил он.

Как пояснил Зеленский, все органы правопорядка и каждый, кто на своей должности должен защищать государство и украинцев.

"Все должны давать результаты для Украины. Для нас с вами. Для устойчивости нашей Украины. Для справедливости в Украине. Для защиты Украины. И защиты всех нас, нашего народа", - подытожил президент.