Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Зеленський побував у розташуванні 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Він зустрівся з командувачем Сухопутних військ ЗСУ, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександром Сирським і заслухав доповіді про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ "Лиман" та ОТУ "Соледар".

Президент докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів. Зокрема, забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕБ.

Зеленський зазначив, що за підсумками їхніх розмов виникли додаткові питання для Ставки верховного головнокомандувача.

Фото: Зеленський відвідав українських військових на Бахмутському напрямку (president.gov.ua)

Окрім того, президент нагородив воїнів, які входять до складу ОСУВ "Хортиця", орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ-ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги за самовідданість у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

"Маю честь сьогодні бути присутнім тут і подякувати вам від серця, від усього українського народу за вашу міцність, за те, що ви бороните нашу державу, наші кордони. За ваше життя, яке ви разом зі своїми побратимами віддаєте за кожний клаптик нашої рідної незалежної землі. Вдячний за кожен день. Хочу побажати вам здоров’я і перемоги", - сказав президент під час вручення нагород.

Поїздки Зеленського до Донецької області

Зазначимо, що президент вже неодноразово відвідував Донецьку область, де продовжуються активні бойові дії.

Зеленський прибув у Донецьку область вчора. Він поспілкувався з військовими щодо постачань боєприпасів та озброєння, зокрема безпілотників та антидронових засобів.

До цього президент був у Донецькій області 14 серпня. Тоді він також зустрівся із солдатами кількох бригад та хотів дізнатися про точкові проблеми кожного підрозділу.

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