Зеленський відвідав Угорщину, а Трамп допустив переговори з Путіним: новини за 7 листопада

Запросив Орбан. Зеленський вперше з візитом до Угорщини під час війни

Президент Володимир Зеленський прибув до Будапешту, де взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Це його перший візит до Угорщини від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Трамп про можливі контакти з Путіним: гадаю, ми поговоримо

Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, допустив розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Коли саме - поки що невідомо.

"Я думаю, ми поговоримо", - заявив Трамп.

Росія точково атакує дронами енергетику України для економії ракет, - ЦПД

Росія точково атакує енергетичну інфраструктуру України дронами. Окупанти намагаються економити ракети, написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Він наголосив, що темпи виробництва ракет не дозволяють Росії вести інтенсивну війну з їх постійним використанням.

Шмигаль відповів, від чого залежатимуть графіки відключень світла взимку

Уряд України готується до зими, а біля енергооб'єктів збудовано захист. Водночас ситуація зі світлом залежатиме від інтенсивності російських атак, попередив прем'єр Денис Шмигаль.

"Обійми з Путіним не допоможуть". Зеленський закликав партнерів до передачі зброї для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку міжнародній спільноті за підтримку України у протистоянні з Росією.

Він наголосив, що Україні потрібна не просто дипломатична підтримка, а достатньо зброї для захисту від російської агресії.

"Я хотів дати Taurus". Лінднер розкритикував Шольца після звільнення з уряду

Звільнений міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер звинуватив федерального канцлера Олафа Шольца.

Він заявив, що канцлер нібито перешкоджав "ефективній військовій підтримці України", яка передбачала передачу ракет Taurus.