Зеленський відвідав Угорщину, а Трамп допустив переговори з Путіним: новини за 7 листопада

Президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабної війни відвідав Угорщину. Тим часом Дональд Трамп допустив, що він поговорить із російським диктатором Володимиром Путіним.
Більш детально про те, що сталося у четвер, 7 листопада, - у матеріалі РБК-Україна.
Запросив Орбан. Зеленський вперше з візитом до Угорщини під час війни
Президент Володимир Зеленський прибув до Будапешту, де взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти.
Це його перший візит до Угорщини від початку повномасштабної війни Росії проти України.
Трамп про можливі контакти з Путіним: гадаю, ми поговоримо
Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, допустив розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Коли саме - поки що невідомо.
"Я думаю, ми поговоримо", - заявив Трамп.
Росія точково атакує дронами енергетику України для економії ракет, - ЦПД
Росія точково атакує енергетичну інфраструктуру України дронами. Окупанти намагаються економити ракети, написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.
Він наголосив, що темпи виробництва ракет не дозволяють Росії вести інтенсивну війну з їх постійним використанням.
Шмигаль відповів, від чого залежатимуть графіки відключень світла взимку
Уряд України готується до зими, а біля енергооб'єктів збудовано захист. Водночас ситуація зі світлом залежатиме від інтенсивності російських атак, попередив прем'єр Денис Шмигаль.
"Обійми з Путіним не допоможуть". Зеленський закликав партнерів до передачі зброї для ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку міжнародній спільноті за підтримку України у протистоянні з Росією.
Він наголосив, що Україні потрібна не просто дипломатична підтримка, а достатньо зброї для захисту від російської агресії.
"Я хотів дати Taurus". Лінднер розкритикував Шольца після звільнення з уряду
Звільнений міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер звинуватив федерального канцлера Олафа Шольца.
Він заявив, що канцлер нібито перешкоджав "ефективній військовій підтримці України", яка передбачала передачу ракет Taurus.
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