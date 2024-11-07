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Запросив Орбан. Зеленський вперше з візитом в Угорщині за час великої війни

Четвер 07 листопада 2024 12:22
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Запросив Орбан. Зеленський вперше з візитом в Угорщині за час великої війни Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. Це його перший візит до Угорщини з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що його візит до Будапешта відбувається на запрошення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, його країна наразі головує в Раді ЄС.

Під час церемонії прибуття український президент не став спілкуватися з журналістами. Він зазначив, що коментарі для преси будуть після зустрічей.

Тим часом ЗМІ публікують кадри зустрічі Зеленського і Орбана на полях саміту.

Запросив Орбан. Зеленський вперше з візитом в Угорщині за час великої війни

Фото: зустріч Зеленського і Орбана під час церемонії прибуття на саміт Європейської політичної спільноти (Getty Images)

Саміти в Угорщині

Нагадаємо, що сьогодні й завтра в Будапешті відбудуться дві події. Спочатку - саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС). В ньому візьме участь понад 40 лідерів майже всіх європейських держав.

Вони обговорять виклики безпеці Європи, включно з агресивною війною Росії проти України та поточною ескалацією на Близькому Сході, нелегальною міграцією та питаннями, пов’язаними з економічною безпекою та зв’язком у сферах енергетики, транспорту, ІТ та глобальної торгівлі.

Після чого 27 лідерів ЄС зберуться на неформальний саміт, під час якого буде вироблено "Новий європейський договір про конкурентоспроможність".

Особливість саміту в тому, що він пройде одразу після несподівано переконливої ​​перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Адже ця подія може мати далекосяжні наслідки для всього європейського континенту.

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Володимир Зеленський Угорщина Будапешт Президент
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