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Росія точково атакує дронами енергетику України для економії ракет, - ЦПД

Україна, Четвер 07 листопада 2024 10:45
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Росія точково атакує дронами енергетику України для економії ракет, - ЦПД Фото: РФ точково атакує дронами енергетику України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія точково атакує енергетичну інфраструктуру України дронами. Окупанти намагаються економити ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Росія Шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації", - зазначив він.

Як пояснив Коваленко, темпи виробництва ракет не дозволяють Росії вести інтенсивну війну з їх постійним використанням. Натомість "Шахеди" - це дешевший інструмент, хоч ефективність дронів швидше підходить для терору цивільних, ніж для використання по намічених цілях.

Керівник ЦПД додав, що рівень ефективності "Шахедів" складає близько 10%.

Ситуація за світлом

Нагадаємо, в Україні наразі масово не застосовуються відключення світла. Обмеження можуть вводити у разі обстрілів та пошкодження енергетики. Так, сьогодні, 7 листопада, у Житомирській області частково запровадили аварійні відключення світла.

В уряді попереджують, що зима може бути складною для українців, враховуючи масові атаки ворога.

В "Укренерго" оцінюють, що українці можуть пройти зиму без відключень світла або з мінімальними обмеженнями, не беручи до уваги можливі обстріли і їх наслідки. Енергетики вважають, що обмеження можуть бути тривалішими при морозній погоді.

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