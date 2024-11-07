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"Обійми з Путіним не допоможуть". Зеленський закликав партнерів до передачі зброї для ЗСУ

Четвер 07 листопада 2024 15:15
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"Обійми з Путіним не допоможуть". Зеленський закликав партнерів до передачі зброї для ЗСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність міжнародній спільноті за підтримку України в протистоянні з Росією. Він наголосив, що Україні потрібна не просто дипломатична підтримка, а достатньо зброї для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави до саміту Європейської політичної спільноти.

"Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому потрібна достатньо зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть", - зазначив Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що деякі світові лідери вже багато років намагаються знайти спільну мову з російським диктатором, але це лише погіршило ситуацію.

"Дехто з вас обіймає його 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає тільки про війни і не зміниться. Тільки тиск може обмежити його", - підкреслив він.

"Переговори" щодо ударів по енергетиці

Видання Financial Times повідомило, що за даними дипломатичних джерел між Росією та Україною нібито розпочалися попередні переговори за посередництва Катару. Метою цих переговорів є припинення атак на енергетичну інфраструктуру обох країн.

Джерела зазначають, що обговорення перебувають на початковій стадії та поки що не набули конкретних результатів.

У відповідь на цю інформацію прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення Financial Times є "вкидом".

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