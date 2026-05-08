UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський відвідав фронт на півдні, де ЗСУ провели успішний контрнаступ

15:18 08.05.2026 Пт
2 хв
Нещодавно ЗСУ там звільнили 12 населених пунктів
aimg Олена Чупровська
Фото: Зеленський нагородив бійців бригади, яка звільнила 12 населених пунктів на півдні (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський виїхав на фронт і зустрівся з бійцями бригади, яка воює на одному з найактивніших напрямків - на стику трьох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Читайте також: Зеленський назвав можливі терміни візиту представників Трампа до Києва

Зеленський на передовій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Бригада тримає оборону на Олександрівському напрямку.

Нешодавно ЗСУ тут звільнили від окупантів 12 населених пунктів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті. Після нього з доповіддю виступив командир бригади - про оперативну обстановку в смузі оборони.

"Відзначив наших захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів. Дякую за службу, за стійкість і за захист України та нашого суверенітету", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, саме на цьому напрямку ЗСУ провели серію успішних наступальних дій. У рамках операції українські захисники звільнили від окупантів дев'ять населених пунктів, ще три повністю зачищені, а робота над звільненням кількох інших триває.

Також ми писали, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підбив нові підсумки операції на півдні.

"З початку операції ми відновили контроль над близько 470 кв. км., знешкодивши понад 11 тисяч загарбників", - заявив він.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийфронтВійна в УкраїніКонтрнаступ ЗСУ