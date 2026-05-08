Зеленский посетил фронт на юге, где ВСУ провели успешное контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский выехал на фронт и встретился с бойцами бригады, которая воюет на одном из самых активных направлений - на стыке трех областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого. Бригада держит оборону на Александровском направлении.
Недавно ВСУ здесь освободили от оккупантов 12 населенных пунктов.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил президенту о ситуации на фронте. После него с докладом выступил командир бригады - об оперативной обстановке в полосе обороны.
"Отметил наших защитников орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІ-ІІІ степеней. Спасибо за службу, за стойкость и за защиту Украины и нашего суверенитета", - говорится в сообщении.
Напомним, именно на этом направлении ВСУ провели серию успешных наступательных действий. В рамках операции украинские защитники освободили от оккупантов девять населенных пунктов, еще три полностью зачищены, а работа над освобождением нескольких других продолжается.
Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подвел новые итоги операции на юге.
"С начала операции мы восстановили контроль над около 470 кв. км., обезвредив более 11 тысяч захватчиков", - заявил он.