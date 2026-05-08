Зеленский посетил фронт на юге, где ВСУ провели успешное контрнаступление

Зеленский на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого. Бригада держит оборону на Александровском направлении.

Недавно ВСУ здесь освободили от оккупантов 12 населенных пунктов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил президенту о ситуации на фронте. После него с докладом выступил командир бригады - об оперативной обстановке в полосе обороны.

"Отметил наших защитников орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІ-ІІІ степеней. Спасибо за службу, за стойкость и за защиту Украины и нашего суверенитета", - говорится в сообщении.