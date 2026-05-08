Зеленский посетил фронт на юге, где ВСУ провели успешное контрнаступление

15:18 08.05.2026 Пт
2 мин
Недавно ВСУ там освободили 12 населенных пунктов
aimg Елена Чупровская
Фото: Зеленский наградил бойцов бригады, которая освободила 12 населенных пунктов на юге (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский выехал на фронт и встретился с бойцами бригады, которая воюет на одном из самых активных направлений - на стыке трех областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого. Бригада держит оборону на Александровском направлении.

Недавно ВСУ здесь освободили от оккупантов 12 населенных пунктов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил президенту о ситуации на фронте. После него с докладом выступил командир бригады - об оперативной обстановке в полосе обороны.

"Отметил наших защитников орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІ-ІІІ степеней. Спасибо за службу, за стойкость и за защиту Украины и нашего суверенитета", - говорится в сообщении.

Напомним, именно на этом направлении ВСУ провели серию успешных наступательных действий. В рамках операции украинские защитники освободили от оккупантов девять населенных пунктов, еще три полностью зачищены, а работа над освобождением нескольких других продолжается.

"С начала операции мы восстановили контроль над около 470 кв. км., обезвредив более 11 тысяч захватчиков", - заявил он.

