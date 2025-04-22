Зеленский посетит похороны Папы Римского

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали о том, что Зеленский может посетить похороны Папы Римского Франциска. Офис президента ожидал даты проведения похорон для того, чтобы спланировать график Зеленского.

Позже советник главы государства по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, визит на похороны Папы Римского Зеленский планирует осуществить вместе с первой леди.

"Планируется визит президента вместе с первой леди", - сказал он.

Смерть Папы Римского

Вчера утром стало известно, что умер Папа Франциск.

"Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта", - говорится в сообщении.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, после которого он впал в кому и умер.

Сегодня стало известно, что похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву.

Стоит заметить, что президент США Дональд Трамп планирует посетить похороны Папы Римского Франциска в Риме. Он прибудет на похороны вместе со своей первой леди Меланией Трамп.

Больше о похоронах Папы Римского - в материале РБК-Украина.