ua en ru
Вт, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский посетит похороны Папы Римского

Вторник 22 апреля 2025 19:41
UA EN RU
Зеленский посетит похороны Папы Римского Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский посетит похороны Папы Римского Франциска.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали о том, что Зеленский может посетить похороны Папы Римского Франциска. Офис президента ожидал даты проведения похорон для того, чтобы спланировать график Зеленского.

Позже советник главы государства по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, визит на похороны Папы Римского Зеленский планирует осуществить вместе с первой леди.

"Планируется визит президента вместе с первой леди", - сказал он.

Смерть Папы Римского

Вчера утром стало известно, что умер Папа Франциск.

"Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта", - говорится в сообщении.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, после которого он впал в кому и умер.

Сегодня стало известно, что похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву.

Стоит заметить, что президент США Дональд Трамп планирует посетить похороны Папы Римского Франциска в Риме. Он прибудет на похороны вместе со своей первой леди Меланией Трамп.

Больше о похоронах Папы Римского - в материале РБК-Украина.

Также стоит напомнить, что Папа Римский Франциск осуждал войну в Украине, призывая к миру, состраданию и поддержке пострадавших.

Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина - "Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Италия Рим Папа римский
NEWS
Последняя попытка Трампа? Близки ли США к соглашению о мире в Украине и что задумал Путин
Последняя попытка Трампа? Близки ли США к соглашению о мире в Украине и что задумал Путин
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей