Зеленський відвідає Париж для зустрічі з Макроном: відома дата

Президент України Володимир Зеленський відвідає Париж для зустрічі з його французьким колегою Еммануелем Макроном. Візит українського лідера до Франції відбудеться в понеділок, 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За інформацією французької сторони, зустріч має на меті підкреслити давню прихильність Франції до України та зміцнити імпульс переговорів щодо гарантій безпеки, які Київ отримує в рамках "коаліції рішучих".

Під час візиту також заплановані обговорення спільного співробітництва в енергетичному, економічному та оборонному секторах.

Це буде вже дев’ятий візит Зеленського до Франції від початку повномасштабної війни.