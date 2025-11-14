ua en ru
Зеленський відвідає Париж для зустрічі з Макроном: відома дата

П'ятниця 14 листопада 2025 13:27
Зеленський відвідає Париж для зустрічі з Макроном: відома дата Фото: Володимир Зеленський й Еммануель Макрон (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський відвідає Париж для зустрічі з його французьким колегою Еммануелем Макроном. Візит українського лідера до Франції відбудеться в понеділок, 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За інформацією французької сторони, зустріч має на меті підкреслити давню прихильність Франції до України та зміцнити імпульс переговорів щодо гарантій безпеки, які Київ отримує в рамках "коаліції рішучих".

Під час візиту також заплановані обговорення спільного співробітництва в енергетичному, економічному та оборонному секторах.

Це буде вже дев’ятий візит Зеленського до Франції від початку повномасштабної війни.

"Коаліція рішучих"

Президент Франції Емманюель Макрон 24 жовтня після засідання "коаліції рішучих" повідомив, що Франція найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги. Серед поставок - винищувачі Mirage та боєприпаси Aster для систем ППО SAMP/T.

У той же день Володимир Зеленський також натякнув на "секретні рішення" партнерів щодо підтримки України, проте подробиць не розкрив.

Що відомо про Mirage 2000

Mirage 2000 - багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Він перебуває на озброєнні Франції з 1978 року та пройшов кілька модернізацій.

Літак випускається у трьох версіях: перехоплювач, ударний варіант і двомісна навчально-бойова модифікація. Сучасні версії оснащені новітньою електронікою та можуть використовувати ракети "повітря-повітря", "повітря-земля" і керовані бомби.

Mirage 2000 відзначається простотою та надійністю, завдяки чому залишається на службі у Франції та низці інших країн, навіть попри появу більш сучасних літаків.

