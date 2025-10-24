ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський натякнув на таємні рішення "коаліції рішучих": щоб Путіну було складніше

Лондон, П'ятниця 24 жовтня 2025 21:27
UA EN RU
Зеленський натякнув на таємні рішення "коаліції рішучих": щоб Путіну було складніше Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Під час сьогоднішнього засідання "коаліції рішучих" були узгоджені рішення, які можуть допомогти як Україні, так і її союзникам. Але деталі поки що не розкривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" розповів, що проти Росії буде більше санкцій. Ідеться про обмеження, схожі на ті, які запровадили США.

Зеленський звернув увагу, що санкції Вашингтона - це дуже правильний крок президента Дональда Трампа. Компанії, проти яких було запроваджено обмеження, експортують багато нафти.

За його словами, всі учасники "коаліції рішучих" погодилися, що необхідно продовжувати тиск на російську нафту, нафтові компанії, термінали і флот танкерів.

"Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам допомогти. Поки публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що хоч росіяни й кажуть, що санкції жодним чином не зачіпають їхню економіку, у Росії тривають черги на заправках, банкрутство регіонів і дефіцит федерального бюджету.

"Саме санкції - один із найболючіших для Путіна (заходів - ред.). Особисто для нього", - підкреслив глава української держави.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон і взяв участь у зустрічі "коаліції рішучих".

За підсумками зустрічі президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що його країна найближчим часом передасть українським захисникам додаткові винищувачі Mirage.

При цьому прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що союзники розробили план допомоги Україні до кінця 2025 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Допомога Україні Війна в Україні
Новини
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію