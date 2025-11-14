ua en ru
Зеленский посетит Париж для встречи с Макроном: известна дата

Пятница 14 ноября 2025 13:27
Зеленский посетит Париж для встречи с Макроном: известна дата Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж для встречи с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Визит украинского лидера во Францию состоится в понедельник, 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По информации французской стороны, цель встречи - подчеркнуть давнюю приверженность Франции к Украине и укрепить импульс переговоров относительно гарантий безопасности, которые Киев получает в рамках "коалиции решительных".

Во время визита также запланированы обсуждения совместного сотрудничества в энергетическом, экономическом и оборонном секторах.

Это будет уже девятый визит Зеленского во Францию с начала полномасштабной войны.

"Коалиция решительных"

Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 октября после заседания "коалиции решительных" сообщил, что Франция в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи. Среди поставок - истребители Mirage и боеприпасы Aster для систем ПВО SAMP/T.

В тот же день Владимир Зеленский также намекнул на "секретные решения" партнеров по поддержке Украины, однако подробностей не раскрыл.

Что известно о Mirage 2000

Mirage 2000 - многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Он находится на вооружении Франции с 1978 года и прошел несколько модернизаций.

Самолет выпускается в трех версиях: перехватчик, ударный вариант и двухместная учебно-боевая модификация. Современные версии оснащены новейшей электроникой и могут использовать ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и управляемые бомбы.

Mirage 2000 отличается простотой и надежностью, благодаря чему остается на службе во Франции и ряде других стран, даже несмотря на появление более современных самолетов.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон
