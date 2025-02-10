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Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC

Понеділок 10 лютого 2025 14:23
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Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Переговори під час Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), яку відвідає президент Володимир Зеленський, пройдуть в кулуарах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

Окрім того, MSC відвідає й американська делегація до якої увійдуть:

  • віцепрезидент Сполучених Штатів Америки (США) Джей Ді Венс;
  • державний секретар Марко Рубіо;
  • спецпредставник США з питань українсько-російської війни Кіт Келлог.

За словами голови MSC Крістофа Гойсена, очікується, що Зеленський також відвідає конференцію, що дозволить провести потенційні переговори з представниками ключових союзників Києва.

"Ми сподіваємося, що Мюнхен буде використаний - і ми маємо ознаки того, що він буде використаний - для досягнення прогресу щодо миру в Україні... Ми припускаємо, що переговори відбуватимуться в кулуарах. Я залишу відкритим питання, чи буде оголошено план на конференції", - додав Гойсен.

Мюнхенська конференція з безпеки

Мюнхенська конференція з питань безпеки - це форум на якому щороку порушують питання міжнародної безпеки. Цього ж року конференція проходитиме з 14 по 16 лютого. Очікується, що її відвідають близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу, а також очільники міжнародних організацій.

Як й зазначалось вище, MSC відвідає й Келлог. Раніше окремі ЗМІ писали про те, що посадовець представник план президента США Дональда Трампа щодо завершення повномасштабної війни в Україні, втім, пізніше Келлог особисто це спростував. Також відомо, що спецпредставник США після форуму відвідає й Україну.

Детальніше про те, що відомо про цьогорічну Мюнхенську безпекову конференцію - читайте у матеріалі РБК-Україна "Мюнхенська безпекова конференція 2025: коли відбудеться та хто візьме участь".

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Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
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