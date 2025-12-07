Зеленський відвідає Італію: ЗМІ дізналися дату візиту

Україна продовжує роботу над мирним планом США

Нагадаємо, у суботу 6 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з радниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сторони продовжили обговорювати мирний план США. За даними Axios, Зеленський і команда Трампа обговорили територіальне питання і гарантії безпеки. Джерела кажуть, що перше питання складне, але щодо другого є прогрес.

Також у ЗМІ була інформація, що 8 грудня Зеленський у Лондоні зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони говоритимуть про поточні переговори стосовно мирного плану.

За даними Bloomberg, європейські лідери намагаються переконати Зеленського не йти на можливу угоду про виведення ЗСУ з Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку США.