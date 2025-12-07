Зеленский посетит Италию: СМИ узнали дату визита

Украина продолжает работу над мирным планом США

Напомним, в субботу 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стороны продолжили обсуждать мирный план США. По данным Axios, Зеленский и команда Трампа обсудили территориальный вопрос и гарантии безопасности. Источники говорят, что первый вопрос сложный, но по второму есть прогресс.

Также в СМИ была информация, что 8 декабря Зеленский в Лондоне встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Они будут говорить о текущих переговорах касаемо мирного плана.

По данным Bloomberg, европейские лидеры пытаются убедить Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе ВСУ из Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны США.