Зеленский посетит Италию: СМИ узнали дату визита

Фото: Владимир Зеленский и Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей неделе прибудет с официальным визитом в Италию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IL Messagero.

По данным издания, Зеленский прибудет в Рим во вторник, 9 декабря. Решение было принято после телефонного разговора украинского лидера с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Также СМИ пишет, что завтра президент Украины должен приехать в Лондон, а после отправится в Брюссель для проведения саммитов с ЕС и НАТО.

Украина продолжает работу над мирным планом США

Напомним, в субботу 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стороны продолжили обсуждать мирный план США. По данным Axios, Зеленский и команда Трампа обсудили территориальный вопрос и гарантии безопасности. Источники говорят, что первый вопрос сложный, но по второму есть прогресс.

Также в СМИ была информация, что 8 декабря Зеленский в Лондоне встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Они будут говорить о текущих переговорах касаемо мирного плана.

По данным Bloomberg, европейские лидеры пытаются убедить Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе ВСУ из Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны США.

