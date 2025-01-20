Зеленський відреагував на затримання генералів, які провалили оборону Харківської області

Помилки в керівництві військовими бригадами потребують розслідування та справедливих відповідей. Важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенства права.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах. І грошовиті "воєнкоми", і ситуації як на Харківщині, коли російська армія намагалась окупувати нашу землю й знов вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами - усе це потребує розслідування та справедливих відповідей, - заявив президент.

Що передувало

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про неналежне формування та забезпечення новоствореної 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Зокрема, мова про масове дезертирство та СЗЧ, зокрема під час навчання у Франції.

На тлі цих повідомлень головком ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити 155 бригаду.

Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні ми писали про те, що в Україні було затримано генералів, які відповідальні за невдалу оборону Харківської області під час наступу росіян у 2024 році. Вони не забезпечили належний захист регіону.