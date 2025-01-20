Зеленский отреагировал на задержание генералов, которые провалили оборону Харьковской области

Ошибки в руководстве военными бригадами требуют расследования и справедливых ответов. Важно, чтобы люди чувствовали, что статус или любые вчерашние заслуги не отменяют верховенства права.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

"Есть хорошая работа Службы безопасности Украины, ГБР, Национальной полиции, прокуратуры по справедливости в Украине, в частности в военных делах. И денежные "военкомы", и ситуации как на Харьковщине, когда российская армия пыталась оккупировать нашу землю и вновь выйти на Харьков, и преступные ошибки в руководстве бригадами - все это требует расследования и справедливых ответов, - заявил президент.

Что предшествовало

Недавно в сети появилась информация о ненадлежащем формировании и обеспечении вновь созданной 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. В частности, речь о массовом дезертирстве и СЗЧ, в частности во время обучения во Франции.

На фоне этих сообщений главком ВСУ Александр Сырский поручил усилить 155 бригаду.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Сегодня мы писали о том, что в Украине были задержаны генералы, которые ответственны за неудачную оборону Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году. Они не обеспечили надлежащую защиту региона.