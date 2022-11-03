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Зеленський відреагував на висновок МАГАТЕ щодо "брудної бомби"

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Україна, Четвер 03 листопада 2022 22:54
Зеленський відреагував на висновок МАГАТЕ щодо "брудної бомби" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Висновок Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) цілком очевидний, а отже Україна має чіткі й неспростовні докази того, що ніхто ніяку "брудну бомбу" не створював і не створює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Місія організації відвідала всі ті обʼєкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану "брудну бомбу", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна запросила МАГАТЕ, щоб вони все перевірили, надала їм повну свободу дій на відповідних обʼєктах і тепер має чіткі й неспростовні докази того, що ніхто в Україні "брудну бомбу" і не створює.

"І єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз, - це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою і тероризує Україну й увесь світ", - додав президент.

Нагадаємо, що сьогодні інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірку трьох об'єктів в Україні та не виявили жодної незаявленої ядерної діяльності.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні розмови з низкою колег, яким розповів про нібито підготовку Україною "провокацій" з використанням "брудної бомби". Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Після цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив експертів МАГАТЕ до Україну, аби перевірити мирні об'єкти, на яких, як запевняє РФ, нібито відбувається розробка "брудної бомби".

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