Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну через "брудну бомбу". Гроссі погодився
Експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, як запевняє Росія, нібито відбувається розробка "брудної бомби". Добро на це дав гендиректор організації Рафаель Гроссі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився", - сказав міністр.
За словами Кулеби, на відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою.
"Нам немає чого ховати", - резюмував він.
Як повідомлялося, Україна запросила моніторингові місії МАГАТЕ та ООН для перевірки заяв Росії з приводу "брудної бомби".
Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу в неділю, 23 жовтня, провів телефонні розмови з колегами з Франції і Туреччини, Британії, США, яким розповів про "провокації" України, які нібито готуються, з використанням "брудної бомби". Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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