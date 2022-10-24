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Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну через "брудну бомбу". Гроссі погодився

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 13:04
Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну через "брудну бомбу". Гроссі погодився Фото: Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну, Гроссі погодився (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, як запевняє Росія, нібито відбувається розробка "брудної бомби". Добро на це дав гендиректор організації Рафаель Гроссі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився", - сказав міністр.

За словами Кулеби, на відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою.

"Нам немає чого ховати", - резюмував він.

Як повідомлялося, Україна запросила моніторингові місії МАГАТЕ та ООН для перевірки заяв Росії з приводу "брудної бомби".

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу в неділю, 23 жовтня, провів телефонні розмови з колегами з Франції і Туреччини, Британії, США, яким розповів про "провокації" України, які нібито готуються, з використанням "брудної бомби". Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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Дмитро Кулеба МАГАТЭ
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