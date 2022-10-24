Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну через "брудну бомбу". Гроссі погодився

Експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, як запевняє Росія, нібито відбувається розробка "брудної бомби". Добро на це дав гендиректор організації Рафаель Гроссі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився", - сказав міністр.

За словами Кулеби, на відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою.

"Нам немає чого ховати", - резюмував він.