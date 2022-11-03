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Зеленский отреагировал на вывод МАГАТЭ по поводу "грязной бомбы"

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 22:54
Зеленский отреагировал на вывод МАГАТЭ по поводу "грязной бомбы" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вывод Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вполне очевиден, а значит, Украина имеет четкие и неопровержимые доказательства того, что никто никакую "грязную бомбу" не создавал и не создает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Миссия организации посетила все те объекты, которые упоминали представители России, когда рассказывали свои фантазии о так называемой "грязной бомбе", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина пригласила МАГАТЭ, чтобы они все проверили, предоставила им полную свободу действий на соответствующих объектах и теперь имеет четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине "грязную бомбу" и не создает.

"И единственное, что грязное в нашем регионе сейчас, - это главы тех в Москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир", - добавил президент.

Напомним, что сегодня инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверку трех объектов в Украине и не обнаружили никакую незаявленную ядерную деятельность.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с рядом коллег, которым рассказал о якобы подготовке Украиной "провокаций" с использованием "грязной бомбы". Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

После этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых, по заверению РФ, якобы происходит разработка "грязной бомбы".

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