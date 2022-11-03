Зеленский отреагировал на вывод МАГАТЭ по поводу "грязной бомбы"

Вывод Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вполне очевиден, а значит, Украина имеет четкие и неопровержимые доказательства того, что никто никакую "грязную бомбу" не создавал и не создает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Миссия организации посетила все те объекты, которые упоминали представители России, когда рассказывали свои фантазии о так называемой "грязной бомбе", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина пригласила МАГАТЭ, чтобы они все проверили, предоставила им полную свободу действий на соответствующих объектах и теперь имеет четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине "грязную бомбу" и не создает.

"И единственное, что грязное в нашем регионе сейчас, - это главы тех в Москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир", - добавил президент.