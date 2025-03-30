Зеленський відреагував на удари РФ по Україні: тисячі дронів і авіабомб за тиждень

"Учорашній російський удар по Харкову, на жаль, забрав життя двох людей. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 30 людей поранені. Усім надана необхідна допомога", - розповів він.

Атаки Росії за тиждень

Протягом тижня під ударом була більшість регіонів України. Загалом РФ запустила за тиждень по Україні:

1310 російських керованих авіаційних бомб;

понад 1000 ударних дронів, більшість - "Шахеди";

ще дев’ять ракет різних типів включно з балістикою.

Значну частину вдалося збити воїнам ППО, мобільних вогневих груп, усіх задіяних для захисту неба підрозділів.

Росія затягує війну

За словами Зеленського, Україна надає партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується.

"Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей. Дякую всім лідерам і державам, які це розуміють та продовжують підтримку", - сказав він.

Президент підкреслив, що стабільність і передбачуваність підтримки України має велике значення.

"Дякую кожній країні, яка допомагає нам із системами ППО та інвестує в наше оборонне виробництво. Усе це допомагає захищати Україну", - резюмував він.