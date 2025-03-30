Зеленський відреагував на удари РФ по Україні: тисячі дронів і авіабомб за тиждень

Росія продовжує обстрілювати Україну. Лише за останній тиждень під ударом була більшість регіонів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Учорашній російський удар по Харкову, на жаль, забрав життя двох людей. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 30 людей поранені. Усім надана необхідна допомога", - розповів він.
Протягом тижня під ударом була більшість регіонів України. Загалом РФ запустила за тиждень по Україні:
Значну частину вдалося збити воїнам ППО, мобільних вогневих груп, усіх задіяних для захисту неба підрозділів.
За словами Зеленського, Україна надає партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується.
"Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей. Дякую всім лідерам і державам, які це розуміють та продовжують підтримку", - сказав він.
Президент підкреслив, що стабільність і передбачуваність підтримки України має велике значення.
"Дякую кожній країні, яка допомагає нам із системами ППО та інвестує в наше оборонне виробництво. Усе це допомагає захищати Україну", - резюмував він.
Російські війська влаштували новий обстріл по Україні в ніч на 30 березня. Окупанти почали обстрілювати країну з вечора, 29 березня.
Ця атака була комбінованою. Російські загарбники використали одну балістичну ракету та 111 дронів. ППО збила більшу частину безпілотників.
Зокрема, під масованим ударом РФ опинився Харків, де двоє людей загинули, ще 35 були поранені. Також через обстріл постраждали люди в Куп'янську.
Крім того, у Родинському під обстріл росіян потрапило авто "Нової пошти". Постраждав водій вантажівки.
Крім цього, під ударом дронів перебували Кіровоградська і Черкаська області. Там є пошкодження, але без постраждалих.
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