Під Покровськом під обстріл росіян потрапило авто "Нової пошти": що відомо
У Родинському під обстріл росіян потрапило авто "Нової пошти". Постраждав водій вантажівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську МВА.
Так, 29 березня, близько 15:20, внаслідок обстрілу FPV- дроном сталася пожежа в м. Родинське.
"Горів вантажний автомобіль "Нової пошти", ліквідація пожежі о 15:24", - йдеться у повідомленні.
Осколкове поранення черевної порожнини отримав водій автівки, 1969 року народження.
Де розташоване місто Родинське
Родинське - місто Покровської міської громади Покровського району Донецької області, в Україні. На початок 2019 року у місті налічувалося 10114 мешканців.
Розташоване неподалік від залізничного вузла Покровськ та залізничної станції Родинська, яка з 2009 року здійснює лише вантажні операції.
Де розташоване місто Родинське (deepstatemap.live)
Ситуація на Покровському напрямку
За 29 березня на фронті відбулося 223 бойових зіткнення. Майже половина з них відбулися на Покровському напрямку.
Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 93 наступальні дії агресора. Окупанти атакували в районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка.
А також Лисівка, Котлине, Вдале, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки.
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