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Під Покровськом під обстріл росіян потрапило авто "Нової пошти": що відомо

Донецька область, Неділя 30 березня 2025 11:35
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Під Покровськом під обстріл росіян потрапило авто "Нової пошти": що відомо Фото: під Покровськом під обстріл росіян потрапило авто "Нової пошти", є поранений (ілюстрація/facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

У Родинському під обстріл росіян потрапило авто "Нової пошти". Постраждав водій вантажівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську МВА.

Так, 29 березня, близько 15:20, внаслідок обстрілу FPV- дроном сталася пожежа в м. Родинське.

"Горів вантажний автомобіль "Нової пошти", ліквідація пожежі о 15:24", - йдеться у повідомленні.

Осколкове поранення черевної порожнини отримав водій автівки, 1969 року народження.

Де розташоване місто Родинське

Родинське - місто Покровської міської громади Покровського району Донецької області, в Україні. На початок 2019 року у місті налічувалося 10114 мешканців.

Розташоване неподалік від залізничного вузла Покровськ та залізничної станції Родинська, яка з 2009 року здійснює лише вантажні операції.
Під Покровськом під обстріл росіян потрапило авто &quot;Нової пошти&quot;: що відомоДе розташоване місто Родинське (deepstatemap.live)

Ситуація на Покровському напрямку

За 29 березня на фронті відбулося 223 бойових зіткнення. Майже половина з них відбулися на Покровському напрямку.

Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 93 наступальні дії агресора. Окупанти атакували в районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка.

А також Лисівка, Котлине, Вдале, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки.

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