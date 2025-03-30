Під Покровськом під обстріл росіян потрапило авто "Нової пошти": що відомо

У Родинському під обстріл росіян потрапило авто "Нової пошти". Постраждав водій вантажівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську МВА .

Розташоване неподалік від залізничного вузла Покровськ та залізничної станції Родинська, яка з 2009 року здійснює лише вантажні операції. Де розташоване місто Родинське (deepstatemap.live)

Родинське - місто Покровської міської громади Покровського району Донецької області, в Україні. На початок 2019 року у місті налічувалося 10114 мешканців.

Так, 29 березня, близько 15:20, внаслідок обстрілу FPV- дроном сталася пожежа в м. Родинське.

Ситуація на Покровському напрямку

За 29 березня на фронті відбулося 223 бойових зіткнення. Майже половина з них відбулися на Покровському напрямку.

Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 93 наступальні дії агресора. Окупанти атакували в районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка.

А також Лисівка, Котлине, Вдале, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки.

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