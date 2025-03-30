Зеленский отреагировал на удары РФ по Украине: тысячи дронов и авиабомб за неделю

Россия продолжает обстреливать Украину. Только за последнюю неделю под ударом было большинство регионов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Вчерашний российский удар по Харькову, к сожалению, унес жизни двух людей. Мои соболезнования родным и близким. Около 30 человек ранены. Всем оказана необходимая помощь", - рассказал он.
В течение недели под ударом было большинство регионов Украины. В общем РФ запустила за неделю по Украине:
Значительную часть удалось сбить воинам ПВО, мобильных огневых групп, всех задействованных для защиты неба подразделений.
По словам Зеленского, Украина предоставляет партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится.
"Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей. Спасибо всем лидерам и государствам, которые это понимают и продолжают поддержку", - сказал он.
Президент подчеркнул, что стабильность и предсказуемость поддержки Украины имеет большое значение.
"Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Все это помогает защищать Украину", - резюмировал он.
Российские войска устроили новый обстрел по Украине в ночь на 30 марта. Оккупанты начали обстреливать страну с вечера, 29 марта.
Эта атака была комбинированной. Российские захватчики использовали одну баллистическую ракету и 111 дронов. ПВО сбила большую часть беспилотников.
В частности, под массированным ударом РФ оказался Харьков, где двое людей погибли, еще 35 были ранены. Также из-за обстрела пострадали люди в Купянске.
Кроме того, в Родинском под обстрел россиян попало авто "Новой почты". Пострадал водитель грузовика.
Помимо этого, под ударом дронов находились Кировоградская и Черкасская области. Там есть повреждения, но без пострадавших.
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