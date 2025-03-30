Зеленский отреагировал на удары РФ по Украине: тысячи дронов и авиабомб за неделю

"Вчерашний российский удар по Харькову, к сожалению, унес жизни двух людей. Мои соболезнования родным и близким. Около 30 человек ранены. Всем оказана необходимая помощь", - рассказал он.

Атаки России за неделю

В течение недели под ударом было большинство регионов Украины. В общем РФ запустила за неделю по Украине:

1310 российских управляемых авиационных бомб;

более 1000 ударных дронов, большинство - "Шахеды";

еще девять ракет различных типов, включая баллистику.

Значительную часть удалось сбить воинам ПВО, мобильных огневых групп, всех задействованных для защиты неба подразделений.

Россия затягивает войну

По словам Зеленского, Украина предоставляет партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится.

"Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей. Спасибо всем лидерам и государствам, которые это понимают и продолжают поддержку", - сказал он.

Президент подчеркнул, что стабильность и предсказуемость поддержки Украины имеет большое значение.

"Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Все это помогает защищать Украину", - резюмировал он.