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Масована атака на Харків: число жертв і поранених зростає, уточнено наслідки

Харків, Субота 29 березня 2025 23:44
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Масована атака на Харків: число жертв і поранених зростає, уточнено наслідки Ілюстративне фото: уточнено наслідки ударів дронів по Харкову (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові через російську повітряну атаку 29 березня вже відомо про двох загиблих. Кількість поранених у місті через удари дронами-камікадзе також продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Як розповів міський голова у своїй публікації в Telegram о 23:19, на той момент було відомо про 27 постраждалих внаслідок вечірньої російської атаки із застосуванням ударних БПЛА.

"Пошуково-рятувальна операція у Холодногірському районі триває", - додав мер.

Незабаром він поінформував, що кількість жертв зросла до двох.

"З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої людини", - написав Терехов у соцмережі..

Глава ОВА підтвердив дані щодо двох загиблих у Харкові. Разом з тим в повідомленні в Telegram о 23:24 він уточнив, що кількість поранених внаслідок ворожого масованого обстрілу зросла до 25 людей.

"Серед постраждалих п'ятеро дітей від 5 до 17 років. Троє - наразі в лікарнях, двом дітям медики надали допомогу на місці", - розповів чиновник.

Масований удар "Шахедів" по Харкову 29 березня

Як повідомлялося раніше, у Харкові ввечері у суботу пролунали вибухи на тлі дронової атаки. Фіксувався рух великої кількості ударних БПЛА противника у напрямку міста.

Стало відомо, що були "прильоти" у Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Місцева влада розповіла, що удари були по району житлової забудови, й була пожежа. Повідомлялося про влучання дронів за шістьма адресами.

Спочатку було відомо про одну загиблу людину, дані щодо постраждалих постійно коригувалися та зростали.

В мерії розповіли, що у Харкові зазнали пошкоджень торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад і офісна будівля.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що російські терористи атакували ударними дронами військовий госпіталь у Харкові. Внаслідок ударів було пошкоджено будівлю шпиталю та житлові будинки.

За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців ЗСУ, які проходили лікування у медичному центрі, додали у військовому командуванні.

Масована атака на Харків: число жертв і поранених зростає, уточнено наслідки

"Факт умисного, прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну", - додали в Генштабі.

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Харків Пожежа Атака дронів
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