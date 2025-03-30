Росія вдарила по Україні дронами і ракетою: скільки цілей збила ППО

Росія запустила по Україні 111 дронів та балістичну ракету в ніч на 30 березня. ППО збила більше половини дронів, попри атаку з різних напрямків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, 65 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - розповіли військові.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"У ніч на 30 березня противник атакував балістичною ракетою із Ростовської області та 111 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Донецька області.

Зокрема, росіяни ввечері 29 березня атакували Харків. Наразі через атаку РФ по Харкову двоє людей загинули, ще 27 постраждали.

Також російські військові атакували Куп'янськ. Через обстріли знищено будівлі, мирні жителі дістали поранення.

Крім того, зранку 30 березня окупанти обстріляли і Словʼянськ Донецької області. Біля 5:00 місто вкотре зазнало ворожої атаки. Під удар потрапила промзона. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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