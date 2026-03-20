UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський відреагував на смерть патріарха Філарета

16:43 20.03.2026 Пт
2 хв
Філарет був одним з найбільш міцних захисників української церкви
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що смерть патріарха Філарета є великою втратою для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Читайте також: Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України

"Говорив з Митрополитом Епіфанієм. Мої співчуття йому та всім православним - завершився земний шлях патріарха Філарета. Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що українці завжди шануватимуть внесок Філарета у розбудову помісної церкви.

"Без енергії, характеру та сміливості патріарха Філарета просто не було би багатьох здобутків України. Пам’ятаємо й те, як патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України", - підкреслив він.

Нагадаємо, патріарх Філарет відіграв ключову роль у звільненні українців від духовної окупації РФ. Без його багаторічної боротьби Україна могла б не отримати Томос, а релігійний простір залишався б під російським контролем.

Крім того, патріарх Філарет заборонив після своєї смерті справляти обряд відспівування ієрархам канонічної ПЦУ. У своєму духовному заповіті він зазначив, що українська церква не має іншого шляху, крім незалежного (автокефального) об'єднання.

Яким був шлях Філарета від семінариста до Героя України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
