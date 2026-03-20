Зеленский отреагировал на смерть патриарха Филарета

"Говорил с Митрополитом Епифанием. Мои соболезнования ему и всем православным - завершился земной путь патриарха Филарета. Большая потеря для украинцев. Он был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви, самостоятельности и государственности", - отметил президент.

Зеленский отметил, что украинцы всегда будут уважать вклад Филарета в развитие поместной церкви.

"Без энергии, характера и смелости патриарха Филарета просто не было бы многих достижений Украины. Помним и то, как патриарх Филарет учил объединяться вокруг идеи сильной, независимой Украины", - подчеркнул он.

Напомним, патриарх Филарет сыграл ключевую роль в освобождении украинцев от духовной оккупации РФ. Без его многолетней борьбы Украина могла бы не получить Томос, а религиозное пространство оставалось бы под российским контролем.