RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский отреагировал на смерть патриарха Филарета

16:43 20.03.2026 Пт
2 мин
Филарет был одним из самых крепких защитников украинской церкви
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что смерть патриарха Филарета является большой потерей для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины

"Говорил с Митрополитом Епифанием. Мои соболезнования ему и всем православным - завершился земной путь патриарха Филарета. Большая потеря для украинцев. Он был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви, самостоятельности и государственности", - отметил президент.

Зеленский отметил, что украинцы всегда будут уважать вклад Филарета в развитие поместной церкви.

"Без энергии, характера и смелости патриарха Филарета просто не было бы многих достижений Украины. Помним и то, как патриарх Филарет учил объединяться вокруг идеи сильной, независимой Украины", - подчеркнул он.

Напомним, патриарх Филарет сыграл ключевую роль в освобождении украинцев от духовной оккупации РФ. Без его многолетней борьбы Украина могла бы не получить Томос, а религиозное пространство оставалось бы под российским контролем.

Кроме того, патриарх Филарет запретил после своей смерти совершать обряд отпевания иерархам канонической ПЦУ. В своем духовном завещании он отметил, что украинская церковь не имеет другого пути, кроме независимого (автокефального) объединения.

Каким был путь Филарета от семинариста до Героя Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийПЦУ