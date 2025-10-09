Зеленський відреагував на слова Трампа про Tomhawk: змусять росіян протверезіти

Голова української держави зазначив, що президент США Дональд Трамп "може дати Україні деякі далекобійні речі", які точно посилять країну.

Зеленський розповів, що вперше порушував таке питання з Трампом ще восени минулого року в Нью-Йорку, коли той був тільки кандидатом у президенти. При цьому на останній зустрічі відмови не було, були обіцянки працювати на технічному рівні й розглядати таку можливість.

Президент звернув увагу, що питання постачання нової далекобійної зброї він порушував ще під час минулої адміністрації Джо Байдена, але тоді була відмова.

"Зараз важливий сигнал - посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, - "Томагавки". Усі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл переговорів", - наголосив Зеленський.