RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский отреагировал на слова Трампа о Tomhawk: заставят русских протрезветь

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров.

Об этом на встрече с журналистами 8 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава украинского государства отметил, что президент США Дональд Трамп "может дать Украине некоторые дальнобойные вещи", которые точно усилят страну. 

Зеленский рассказал, что впервые поднимал такой вопрос с Трампом еще осенью прошлого года в Нью-Йорке, когда тот был только кандидатом в президенты. При этом на последней встрече отказа не было, были обещания работать на техническом уровне и рассматривать такую возможность. 

Президент обратил внимание, что вопрос поставки нового дальнобойного оружия он поднимал еще во время прошлой администрации Джо Байдена, но тогда был отказ. 

"Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, – "Томагавки". Все такие вещи могут усилить Украину и заставить русских быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров", - подчеркнул Зеленский. 

Что сказал Трамп

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что решение касательно поставок в Украину дальнобойных ракет Tomahawk практически принято.

Американский лидер уточнил, что хочет выяснить, что Украина может с ними сделать и куда их запустить.

Уже вчера, 7 октября, Axios со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Белом доме боятся "потерять контроль" над Украиной в случае передачи таких ракет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине