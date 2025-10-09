Зеленский отреагировал на слова Трампа о Tomhawk: заставят русских протрезветь

Глава украинского государства отметил, что президент США Дональд Трамп "может дать Украине некоторые дальнобойные вещи", которые точно усилят страну.

Зеленский рассказал, что впервые поднимал такой вопрос с Трампом еще осенью прошлого года в Нью-Йорке, когда тот был только кандидатом в президенты. При этом на последней встрече отказа не было, были обещания работать на техническом уровне и рассматривать такую возможность.

Президент обратил внимание, что вопрос поставки нового дальнобойного оружия он поднимал еще во время прошлой администрации Джо Байдена, но тогда был отказ.

"Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, – "Томагавки". Все такие вещи могут усилить Украину и заставить русских быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров", - подчеркнул Зеленский.