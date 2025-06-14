Зеленський відреагував на слова Гегсета про допомогу США: це глибоко несправедливо

США скоротять допомогу Україні

Днями очільник Пентагону Піт Гегсет заявив про скорочення бюджету, говорячи про майбутні постачання зброї Україні.

За його словами, адміністрація Дональда Трампа має інший підхід до війни РФ проти України. У Білому домі вважають, що мирна угода через переговори - найкраще рішення в інтересах обох сторін.

Крім того, у Палаті представників США не підтримали ініціативу про додаткову допомогу Україні на суму 300 млн доларів.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що у Трампа не розглядають продовження військової допомоги Україні. Але нещодавно у США зробили крок для продажу Україні зброї на 50 млн доларів або більше.

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