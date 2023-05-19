Зеленський відреагував на рішення Байдена щодо F-16 для України

Про це заявив президент України Володимира Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter .

Зеленський привітав "історичне рішення" США та американського президента Джо Байдена щодо підтримки міжнародної коаліції винищувачів для України.

"Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", - сказав президент.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, сьогодні, 19 травня, Байден під час саміту G7 заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують спільні зусилля союзників й партнерів щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

Чим F-16 особливі для України

Як розповідав генерал-лейтенант Микола Олещук, винищувачі можуть ефективно знищувати повітряні загрози з боку Росії ще на кордоні, не дозволяючи ракетам та дронам долетіти до українських міст.

Фото: винищувач F-16 (GettyImages)

Зокрема, завдяки тому, що F-16 мають на озброєнні ракети класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км, це дозволило б відігнати ворожу авіацію та мінімізувати вірогідність застосування керованих авіабомб.

Серед інших особливостей можна виділити:

винищувачі дозволять завдавати високоточних ударів по російських військах при контрнаступальних діях;

повернути контроль над Чорним морем;

F-16 зроблять роботу пілотів ефективною і безпечною;

Саміт G7

Лідери G7 (США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Канади) протягом 19-21 травня проведуть зустріч в японському місті Хіросіма. У центрі уваги саміту знаходиться зокрема війна Росії проти України.

Під час сьогоднішньої зустрічі лідери "Великої сімки" заявили, що забезпечили Україні необхідну бюджетну підтримку на цей рік та на початок 2024 року. Вони також підтвердили своє зобов'язання надавати фінансову та військову підтримку Україні у її боротьбі проти Росії.

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