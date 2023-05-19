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Лідери G7 підтвердили фінансову та військову підтримку України

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Токіо, П'ятниця 19 травня 2023 12:54
Лідери G7 підтвердили фінансову та військову підтримку України Фото: лідери "Великої сімки" підтвердили фінансову та військову підтримку України (g7hiroshima.go.jp)
Автор: Олександр Білоус

Лідери "Великої сімки" (G7) заявили, що забезпечили Україні необхідну бюджетну підтримку на цей рік та на початку 2024 року. Вони підтвердили своє зобов'язання надавати фінансову та військову підтримку Україні у її боротьбі проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні ми робимо нові кроки, щоб гарантувати, що незаконна агресія Росії проти суверенної держави Україна зазнає невдачі, і підтримати український народ у його прагненні до справедливого світу, заснованого на повазі до міжнародного права", - йдеться у заяві лідерів G7 на саміті в японському місті. Хіросіма.

Члени G7 заявили, що вони взаємодіють з іншими країнами, щоб уникнути потоку їхніх товарів і технологій в Росію через треті країни, і це питання стало серйознішою проблемою для членів, включаючи Європу.

Члени "Великої сімки" мають намір припиняти будь-які обходи санкцій, які могли б збільшити доходи Росії.

Лідери G7 (США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Канади) зустрічаються в японському місті Хіросіма. У центрі уваги саміту знаходяться війна війни Росії проти України та загроза зростаючої міжнародної могутності Китаю.

Зазначимо, серед головних питань саміту G7 - перекриття лазівок для обходу санкцій проти РФ та боротьба за вплив із Китаєм.

Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" (G7) планують посилити санкції щодо Росії на саміті в Японії. Заходи будуть спрямовані на те, щоб енергетичні та експортні ресурси не допомагали воєнним діям Москви.

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