Зеленский отреагировал на решение Байдена по F-16 для Украины

Решение США о поддержке обучения украинских военных на F-16 существенно укрепит армию Украины в небе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter .

Зеленский приветствовал "историческое решение" США и американского президента Джо Байдена по поддержке международной коалиции истребителей для Украины.

"Это существенно укрепит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения во время саммита G7 в Хиросиме", - сказал президент.

Напомним, по данным американских СМИ, сегодня, 19 мая, Байден во время саммита G7 заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают совместные усилия союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Чем F-16 особен для Украины.

Как рассказывал генерал-лейтенант Николай Олещук, истребители могут эффективно уничтожать воздушные угрозы со стороны России еще на границе, не позволяя ракетам и дронам долететь до украинских городов.

Фото: истребитель F-16 (GettyImages)

В частности, благодаря тому, что F-16 имеют на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км, это позволило бы отогнать вражескую авиацию и минимизировать вероятность применения управляемых авиабомб.

Среди других особенностей можно выделить:

истребители позволят наносить высокоточные удары по российским войскам при контрнаступательных действиях;

вернуть контроль над Черным морем;

F-16 сделают работу пилотов эффективной и безопасной;

Саммит G7

Лидеры G7 (США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады) в течение 19-21 мая проведут встречу в японском городе Хиросима. В центре внимания саммита находится, в частности, война России против Украины.

Во время сегодняшней встречи лидеры "Большой семерки" заявили, что обеспечили Украине необходимую бюджетную поддержку на этот год и начало 2024 года. Они также подтвердили свое обязательство оказывать финансовую и военную поддержку Украине в ее борьбе против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.