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Зеленський відреагував на поїздку Гутерріша до Путіна: віддає перевагу спокусам у Казані

Фото: секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Деякі функціонери ООН віддають перевагу "спокусам у Казані" на саміті БРІКС. Але попри це, світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Сьогодні, 24 жовтня, у світі відзначають День ООН. І саме в цей день генсек ООН Антоніу Гутерріш, який поїхав на саміт БРІКС в Казань, зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення", - наголосив Зеленський.

 

Нагадаємо, що вчора генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS.

Раніше сьогодні Зеленський зробив різку заяву про путінський саміт БРІКС у Казані.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяАнтоніу Гутерріш