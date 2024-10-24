Зеленський відреагував на поїздку Гутерріша до Путіна: віддає перевагу спокусам у Казані

Сьогодні, 24 жовтня, у світі відзначають День ООН. І саме в цей день генсек ООН Антоніу Гутерріш, який поїхав на саміт БРІКС в Казань, зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення", - наголосив Зеленський.