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Зеленський зробив різку заяву про путінський саміт БРІКС у Казані

Київ, Четвер 24 жовтня 2024 11:55
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Зеленський зробив різку заяву про путінський саміт БРІКС у Казані Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Повз саміт БРІКС у російській Казані можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні. Проте у цей час лунають заклики про нібито "недопущення напруги".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на третій парламентський саміт Кримської платформи.

Глава держави заявив, що Статут ООН - це про справжній мир, а не про те, як нормалізувати війну.

"І зараз коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в Казані, і коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито "недопущення напруги", ми все одно знаємо - переможе не злочинець. Не той, хто руйнує. Не той, хто депортує", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що у війні переможе той, хто об'єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН.

Саміт БРІКС у Казані

БРІКС - це об'єднання країн, до складу групи входять Росія, Бразилія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія. БРІКС часто вважають противагою G7.

З 22 по 24 жовтня у Казані проходить черговий саміт БРІКС, куди з'їхалися близько 20 лідерів. Зокрема, до Росії прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, а також лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Учасники саміту вже ухвалили спільну декларацію, де згадали війну в Україні, назвавши її "українською кризою".

Детальніше про російський саміт БРІКС у Казані - у матеріалі РБК-Україна.

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