Зеленський зробив різку заяву про путінський саміт БРІКС у Казані

Повз саміт БРІКС у російській Казані можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні. Проте у цей час лунають заклики про нібито "недопущення напруги".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на третій парламентський саміт Кримської платформи.

Глава держави заявив, що Статут ООН - це про справжній мир, а не про те, як нормалізувати війну.

"І зараз коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в Казані, і коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито "недопущення напруги", ми все одно знаємо - переможе не злочинець. Не той, хто руйнує. Не той, хто депортує", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що у війні переможе той, хто об'єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН.