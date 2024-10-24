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Зеленский отреагировал на поездку Гутерриша к Путину: предпочитает соблазны в Казани

Фото: секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Некоторые функционеры ООН предпочитают "соблазны в Казани" на саммите БРИКС. Но, несмотря на это, мир не забывает о целях и принципах Устава ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 24 октября, в мире отмечается День ООН. И именно в этот день уехавший на саммит БРИКС в Казань генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Сегодня, в День Объединенных Наций, это важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и цели создания этой организации. Хотя даже некоторые ее функционеры предпочитают соблазны в Казани, а не содержание Устава ООН, все же наш мир построен таким образом, что права наций и нормы международного права имеют и будут иметь значение", - подчеркнул Зеленский.

 

Напомним, что вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS.

Ранее сегодня Зеленский сделал резкое заявление о путинском саммите БРИКС в Казани.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияАнтониу Гутерриш