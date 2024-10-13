Зеленський відреагував на плани РФ залучити війська КНДР до війни проти України

"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки", - наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що коли Україна говорить про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил - це не просто перелік військових засобів.

"Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", - зауважив глава держави.