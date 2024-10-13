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Зеленський відреагував на плани РФ залучити війська КНДР до війни проти України

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія нарощує союзництво з Північною Кореєю. Українські військові наразі потребують більшої підтримки від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки", - наголосив Зеленський.

 

Президент пояснив, що коли Україна говорить про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил - це не просто перелік військових засобів.

"Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", - зауважив глава держави.

 

Війська КНДР у складі Росії

Нагадаємо, що сьогодні керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів навіщо Росія хоче залучити до війни військових КНДР.

Зауважимо, що ще раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів з Північної Кореї.

Ба більше, за даними видання Washington Post, кілька тисяч солдатів із Північної Кореї зараз проходять підготовку в Росії. І вже до кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україну.

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