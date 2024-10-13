Зеленский отреагировал на планы РФ привлечь войска КНДР к войне против Украины

Россия наращивает союз с Северной Кореей. Украинские военные сейчас нуждаются в большей поддержке от партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта. Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются. развития. Фронт нуждается в большей поддержке", - подчеркнул Зеленский.
Президент пояснил, что когда Украина говорит о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил - это не просто перечень военных средств.
"Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны", - отметил глава государства.
Напомним, что сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, зачем Россия хочет привлечь к войне военных КНДР.
Заметим, что еще ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что возле Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных , среди которых шесть офицеров из Северной Кореи.
Более того, по данным издания Washington Post, несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку в России. И уже к концу года они могут быть переброшены на фронт в Украину.
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