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Зеленский отреагировал на планы РФ привлечь войска КНДР к войне против Украины

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия наращивает союз с Северной Кореей. Украинские военные сейчас нуждаются в большей поддержке от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта. Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются. развития. Фронт нуждается в большей поддержке", - подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что когда Украина говорит о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил - это не просто перечень военных средств.

"Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны", - отметил глава государства.

 

Войска КНДР в составе России

Напомним, что сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, зачем Россия хочет привлечь к войне военных КНДР.

Заметим, что еще ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что возле Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных , среди которых шесть офицеров из Северной Кореи.

Более того, по данным издания Washington Post, несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку в России. И уже к концу года они могут быть переброшены на фронт в Украину.

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