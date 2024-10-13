Росія хоче залучити до війни військових КНДР: в ЦПД пояснили задум Путіна

Росія хоче залучити до війни військових КНДР. Після ситуації в Курській області Кремль зрозумів, що строковики не можуть якісно воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Історія про підготовку ворогом військових КНДР - це історія про спробу в майбутньому поставити корейців охороняти кордон РФ в підкріплення прикордонникам і окремим строковикам", - пояснив Коваленко.

За його словами, Росія побачила в Курській області, що ФСБ, якому підпорядковані прикордонники, а також строковики не здатні воювати якісно.

"Умовно, Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) хоче, аби в полон якщо що потрапляли корейці Кіма (мова про лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, ред.)", - додав керівник ЦПД.