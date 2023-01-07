UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відреагував на обстріл Бахмута під час російського "перемир'я"

Фото: президент України Володимир Зеленський (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Світ вкотре міг помітити, що росіяни не дотримуються своїх обіцянок, адже оголосивши так зване "перемир'я", вони все одно продовжили жорстокі удари по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Україна Володимира Зеленського.

"Світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність - це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що ці дії з боку Кремля лише вкотре підтверджують, що відновити тишу, безпеку та мир в Україні можна лише одним способом. Для цього потрібно вигнати російських окупантів з української землі та ліквідувати будь-які можливості Росії тиснути на Україну чи Європу.

"Заради цього працюємо ми, саме на це спрямована допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має весь цивілізований світ", - додав президент.

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Путін оголосив про одностороннє припинення вогню на час різдвяних свят.

Проте вже за перші три години російського "перемир'я" росіяни 14 разів обстріляли Луганську, а потім і Донецьку області. В результаті обстрілів загинув житель Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийБахмутПеремир'я на ДонбасіВійна Росії проти України