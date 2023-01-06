Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранені
Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув житель Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 5 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області – у Бахмуті. Ще 3 людини в області отримали поранення (одна – у Бахмуті, ще двоє – у Часовому Яру – ред.)", - розповів він.
Усього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинули 1290 осіб, ще 2816 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вчора диктатор Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу припинити вогонь на Різдво.
Проте, за даними розвідувальної групи InformNapalm, метою путінського "перемир'я" може стати кривавий теракт із підривом храмів на Різдво у Донецьку та інших населених пунктах на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
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