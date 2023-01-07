Зеленский отреагировал на обстрел Бахмута во время российского "перемирия"

Мир еще раз мог заметить, что россияне не придерживаются своих обещаний, ведь объявив так называемое "перемирие", они все равно продолжили жестокие удары по территории Украины.

"Мир сегодня еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, звучащие из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня... Но реальность - это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эти действия со стороны Кремля в очередной раз подтверждают, что восстановить тишину, безопасность и мир в Украине можно только одним способом. Для этого нужно выгнать российских оккупантов из украинской земли и ликвидировать любые возможности России давить на Украину или Европу.

"Ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнеров, именно такую цель сейчас имеет весь цивилизованный мир", - добавил президент.