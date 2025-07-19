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Зеленський відреагував на нічну атаку: РФ випустила понад 300 дронів та 30 ракет

Субота 19 липня 2025 10:12
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Зеленський відреагував на нічну атаку: РФ випустила понад 300 дронів та 30 ракет Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 19 липня Росія завдала масованої комбінованої атаки по території України. Противник застосував понад 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Обстріли торкнулися щонайменше десяти областей, є загиблі та поранені.

За словами глави держави, атака тривала всю ніч, а знищення повітряних цілей досі триває - частина безпілотників усе ще перебуває в небі.

З його слів, тривають рятувальні роботи після атаки.

"Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області", - повідомив президент.

У Сумах пошкоджено критичну інфраструктуру - без світла залишилися тисячі родин. У Шостці зафіксовані комбіновані удари.

В Одесі ракета влучила в житловий будинок - поранено щонайменше шість осіб, серед них дитина. Одна людина загинула.

У Павлограді обстрілами пошкоджено житло та об’єкти важливої інфраструктури. На місцях атаки працюють рятувальні служби, йде відновлення.

Реакція Зеленського

Президент подякував іноземним партнерам за підтримку та наголосив, що Україні вже зараз потрібна зброя, дрони й ракети до систем ППО - а також можливість виробляти їх усередині країни.

"Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, - усе це рятує життя і потрібне вже зараз", — підкреслив Зеленський.

Атака на Україну

У ніч проти 19 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Ворог застосував десятки дронів і ракет, атакуючи щонайменше кілька регіонів.

Найскладнішою була ситуація в Одесі, де через влучання дронів виникла масштабна пожежа в житловому будинку - зайнялася дев’ятиповерхівка.

Під удар потрапив і Павлоград на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження інфраструктури та будинків. На щастя, постраждалих не було.

На Сумщині росіяни цілили по Шосткинській громаді. Атака тривала понад чотири години. За словами місцевої влади, це була одна з наймасштабніших нічних атак по регіону за останній час.

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