Зеленский отреагировал на ночную атаку: РФ выпустила более 300 дронов и 30 ракет

В ночь на 19 июля Россия нанесла массированную комбинированную атаку по территории Украины. Противник применил более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Обстрелы затронули по меньшей мере десять областей, есть погибшие и раненые.

По словам главы государства, атака продолжалась всю ночь, а уничтожение воздушных целей до сих пор продолжается - часть беспилотников все еще находится в небе.

По его словам, продолжаются спасательные работы после атаки.

"Пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области", - сообщил президент.

В Сумах повреждена критическая инфраструктура - без света остались тысячи семей. В Шостке зафиксированы комбинированные удары.

В Одессе ракета попала в жилой дом - ранены по меньшей мере шесть человек, среди них ребенок. Один человек погиб.

В Павлограде обстрелами повреждены жилье и объекты важной инфраструктуры. На местах атаки работают спасательные службы, идет восстановление.

Реакция Зеленского

Президент поблагодарил иностранных партнеров за поддержку и подчеркнул, что Украине уже сейчас нужно оружие, дроны и ракеты к системам ПВО - а также возможность производить их внутри страны.

"Совместное производство оружия, инвестиции в производство дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, предоставление систем ПВО и ракет к ним, а также возможность их производства здесь, в Украине, - все это спасает жизни и нужно уже сейчас", - подчеркнул Зеленский.