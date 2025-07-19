Зеленский отреагировал на ночную атаку: РФ выпустила более 300 дронов и 30 ракет
В ночь на 19 июля Россия нанесла массированную комбинированную атаку по территории Украины. Противник применил более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Обстрелы затронули по меньшей мере десять областей, есть погибшие и раненые.
По словам главы государства, атака продолжалась всю ночь, а уничтожение воздушных целей до сих пор продолжается - часть беспилотников все еще находится в небе.
По его словам, продолжаются спасательные работы после атаки.
"Пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области", - сообщил президент.
В Сумах повреждена критическая инфраструктура - без света остались тысячи семей. В Шостке зафиксированы комбинированные удары.
В Одессе ракета попала в жилой дом - ранены по меньшей мере шесть человек, среди них ребенок. Один человек погиб.
В Павлограде обстрелами повреждены жилье и объекты важной инфраструктуры. На местах атаки работают спасательные службы, идет восстановление.
Реакция Зеленского
Президент поблагодарил иностранных партнеров за поддержку и подчеркнул, что Украине уже сейчас нужно оружие, дроны и ракеты к системам ПВО - а также возможность производить их внутри страны.
"Совместное производство оружия, инвестиции в производство дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, предоставление систем ПВО и ракет к ним, а также возможность их производства здесь, в Украине, - все это спасает жизни и нужно уже сейчас", - подчеркнул Зеленский.
Атака на Украину
В ночь на 19 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Враг применил десятки дронов и ракет, атакуя по меньшей мере несколько регионов.
Самой сложной была ситуация в Одессе, где из-за попадания дронов возник масштабный пожар в жилом доме - загорелась девятиэтажка.
Под удар попал и Павлоград на Днепропетровщине. В результате атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры и домов. К счастью, пострадавших не было.
На Сумщине россияне целились по Шосткинской общине. Атака продолжалась более четырех часов. По словам местных властей, это была одна из самых масштабных ночных атак по региону за последнее время.
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