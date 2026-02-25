Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

Заяви Росії щодо "передачі Україні ядерної зброї" є політичним тиском та підготовкою до наступних трьохсторонніх зустрічей щодо мирної угоди.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Читайте також: Китай відреагував на звинувачення Росії про ядерну зброю, яку нібито "передадуть Україні"
"Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Ви знаєте всі обставини, коли в України була ця зброя і коли не стало. Завдяки чому і завдяки кому це сталося", - сказав Зеленський.
На його думку, такі заяви є політичним тиском та підготовкою до трьохсторонніх зустрічей України, США та Росії.
Також це може бути відповіддю на інформацію ЗМІ про те, що в Європі щодо ядерної парасольки .
"Може, це така просто риторика, така відповідь Росії. Мені здається, що завжди небезпечно вони граються з цими словами - ядерна зброя. І дуже хотілося б, щоб на це реагували інші ядерні держави, передусім США, могли б, мені здається, дати їм відповідні меседжі", - зазначив президент.
Нагадаємо, вчора, 24 лютого, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито намагаються передати Києву ядерну зброю або "брудні" ядерні бомби. Водночас жодних доказів наведено не було.
Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив, що Росія нібито може застосувати ядерну зброю проти Великої Британії, Франції та України "за необхідності".
А російський диктатор Володимир Путін під час засідання так званої колегії ФСБ Росії заявив, що нібито "можливе застосування ядерного компоненту" Україною проти РФ.
Тим часом у Великій Британії заявили, що Путін навмисне бреше про нібито наміри Лондона надати Україні ядерну зброю. Таким чином він намагається відволікти увагу від злочинів Росії.