Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

"Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Ви знаєте всі обставини, коли в України була ця зброя і коли не стало. Завдяки чому і завдяки кому це сталося", - сказав Зеленський.

На його думку, такі заяви є політичним тиском та підготовкою до трьохсторонніх зустрічей України, США та Росії.

Також це може бути відповіддю на інформацію ЗМІ про те, що в Європі щодо ядерної парасольки .

"Може, це така просто риторика, така відповідь Росії. Мені здається, що завжди небезпечно вони граються з цими словами - ядерна зброя. І дуже хотілося б, щоб на це реагували інші ядерні держави, передусім США, могли б, мені здається, дати їм відповідні меседжі", - зазначив президент.