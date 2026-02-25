Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

"Обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Вы знаете все обстоятельства, когда у Украины было это оружие и когда не стало. Благодаря чему и благодаря кому это произошло", - сказал Зеленский.

По его мнению, такие заявления являются политическим давлением и подготовкой к трехсторонним встречам Украины, США и России.

Также это может быть ответом на информацию СМИ о том, что в Европе относительно ядерного зонтика.

"Может, это такая просто риторика, такой ответ России. Мне кажется, что всегда опасно они играют с этими словами - ядерное оружие. И очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие ядерные державы, прежде всего США, могли бы, мне кажется, дать им соответствующие месседжи", - отметил президент.