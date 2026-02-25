RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Заявления России о "передаче Украине ядерного оружия" являются политическим давлением и подготовкой к следующим трехсторонним встречам по мирному соглашению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Читайте также: Китай отреагировал на обвинения России о ядерном оружии, которое якобы "передадут Украине"

"Обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Вы знаете все обстоятельства, когда у Украины было это оружие и когда не стало. Благодаря чему и благодаря кому это произошло", - сказал Зеленский.

По его мнению, такие заявления являются политическим давлением и подготовкой к трехсторонним встречам Украины, США и России.

Также это может быть ответом на информацию СМИ о том, что в Европе относительно ядерного зонтика.

"Может, это такая просто риторика, такой ответ России. Мне кажется, что всегда опасно они играют с этими словами - ядерное оружие. И очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие ядерные державы, прежде всего США, могли бы, мне кажется, дать им соответствующие месседжи", - отметил президент.

 

Ядерная риторика Кремля

Напомним, вчера, 24 февраля, российская Служба внешней разведки заявила, что Великобритания и Франция якобы пытаются передать Киеву ядерное оружие или "грязные" ядерные бомбы. При этом никаких доказательств приведено не было.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил, что Россия якобы может применить ядерное оружие против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости".

А российский диктатор Владимир Путин во время заседания так называемой коллегии ФСБ России заявил, что якобы "возможно применение ядерного компонента" Украиной против РФ.

Между тем в Великобритании заявили, что Путин умышленно врет о якобы намерениях Лондона предоставить Украине ядерное оружие. Таким образом он пытается отвлечь внимание от преступлений России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияЯдерное оружиеВойна в Украине