Зеленський відреагував на атаку дронів на Україну у новорічну ніч
Росію навіть у новорічну ніч хвилювало, як зробити боляче Україні. Внаслідок атаки російських дронів 1 січня загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
"Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину", - зазначив глава держави.
Зеленський висловив співчуття родині загиблої особи. Президент також подякував тим, хто захищає Україну та українців.
"Наша армія, яка стримує штурми. Рятувальники, які готові допомогти в будь-якій точці України. Усі екстрені служби, наші медики, кожен і кожна, чия робота – берегти життя. Дякую вам", - наголосив Зеленський.
Атака дронів на Київ
У новорічну ніч російські окупанти випустили по Україні 111 дронів. З них 63 вдалося збити. Ще 46 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Два дрони полетіли у Росію та Білорусь.
Зранку ворожі дрони долетіли до Києва. У столиці працювала протиповітряна оборона.
У Києві у двох районах впали уламки дронів - у Святошинському та Печерському, внаслідок цього виникли пожежі. На Печерську уламки частково зруйнували два поверхи житлового будинку. Під завалами знайшли тіло жертви.
Також через падіння уламків дронів виникла пожежа на даху корпусу Нацбанку у Печерському районі.
Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
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