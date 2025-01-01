Зеленский отреагировал на атаку дронов на Украину в новогоднюю ночь

Россию даже в новогоднюю ночь волновало, как сделать больно Украине. В результате атаки российских дронов 1 января погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, в настоящее время известно об одном погибшем человеке", - отметил глава государства.

Зеленский выразил соболезнования семье погибшего. Президент также поблагодарил тех, кто защищает Украину и украинцев.

"Наша армия, которая сдерживает штурмы. Спасатели, которые готовы помочь в любой точке Украины. Все экстренные службы, наши медики, каждый и каждая, чья работа - беречь жизни. Спасибо вам", - подчеркнул Зеленский.